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США выразили решительный протест против строительства "Северного потока – 2"

4 мая, 21:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Германии в свою очередь подчеркнули важность поддержки Украины перед лицом агрессии России, а также вспомнили о дестабилизирующей деятельности Москвы

Соединенные Штаты по-прежнему решительно выступают против строительства газопровода "Северный поток – 2" в Европе.

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Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе Министерства иностранных дел Германии Хайко Маасу в кулуарах встречи глав МИД "Большой семерки" в Лондоне, сообщила пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь выразил решительную позицию против строительства газопровода "Северный поток – 2", – говорится в сообщении.

Маас в свою очередь подчеркнул важность поддержки Украины перед лицом агрессии России и координации повестки дня НАТО на период до 2030 года.

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Блинкен и глава МИД Германии также сошлись на важности трансатлантического сотрудничества перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана.

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Напомним, германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии до конца мая приостановило строительство газопровода "Северный поток – 2" из-за иска экологов.

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