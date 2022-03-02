США закрывают небо для России – Байден

Штаты остаются с Украиной, заявил президент США

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Президент США Джо Байден объявил о запрете российским самолетам находиться в воздушном пространство США. Об этом он говорил во время своего выступления перед Конгрессом.

"Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам в закрытии воздушного пространства США для всех российских рейсов, еще больше изолируя Россию и оказывая дополнительное давление на их экономику", — сказал президент США.

Поскольку в России живут граждане Штатов, официальные лица готовят план, как им покинуть страну. Если российские самолеты не смогут прилететь в США, то в качестве одной из возможностей назвали поезда из страны с дальнейшим перелетом из европейских стран.

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Кто еще закрыл небо для России

США присоединяются к Канаде и Европейскому союзу в закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов. Прежде чем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что весь ЕС закроет свое воздушное пространство для российских самолетов, несколько европейских стран, включая Германию, Францию и Италию, уже сделали это.

США и их партнеры по G7 готовы оказывать дальнейшее финансовое давление на Россию в случае необходимости – Минфин США.

Карта CNN закрытого для России неба: