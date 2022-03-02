США закривають небо для Росії – Байден

Штати залишаються з Україною, заявив президент США

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден оголосив про заборону російським літакам перебувати у повітряному просторі США . Про це він говорив під час свого виступу перед Конгресом.

"Сьогодні ввечері я оголошую, що ми приєднаємося до наших союзників у закритті повітряного простору США для всіх російських рейсів, ще більше ізолюючи Росію і для додаткового тиску на їхню економіку", – сказав президент США.

Оскільки у Росії живуть громадяни Штатів, офіційні особи готують план, як їм залишити країну. Якщо російські літаки не зможуть прилетіти до США, то однією з можливостей назвали поїзди з країни з подальшим перельотом з європейських країн.

Реклама

Хто ще закрив небо для Росії

США приєднуються до Канади та Європейського союзу у закритті свого повітряного простору для російських літаків Перед тим, як президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила, що весь ЄС закриє свій повітряний простір для російських літаків, кілька європейських країн, включаючи Німеччину, Францію та Італію, вже зробили це.

США та їхні партнери по G7 готові чинити подальший фінансовий тиск на Росію у разі потреби – Мінфін США.

Карта CNN закритого для Росії неба: