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Сторонники Трампа взяли штурмом Сенат: в США начался "Майдан"? (фото, видео)

6 января, 21:21

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Протестующие против победы Байдена на выборах

Поклонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом главное здание Капитолии – Капитолийский холм.

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Как сообщает NBC News, протестующие попали в здание Конгресса США, где сейчас утверждают победителя на выборах.

Библиотека Конгресса, расположенная прямо через улицу, была эвакуирована, и людям было приказано сохранять спокойствие.

Фото: REUTERS/Leah Millis

Фото: REUTERS/Leah Millis

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Фото: REUTERS/Stephanie Keith

Фото: REUTERS/Stephanie Keith

Фото: REUTERS/Jim Urquhart

Фото: REUTERS/Jim Urquhart

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Сейчас в США проходит совместная сессия Сената и Палаты представителей Конгресс США, на которой будут утверждены результаты голосования и официально объявлен следующий президент.

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Фото: REUTERS/Jim Bourg

Фото: REUTERS/Jim Bourg

Сотни протестующих, некоторые из которых несли большие флаги Трампа, были замечены на восточном фронте Капитолия, пытаясь пройти мимо баррикад.

Видео: Инсайдер UA
Видео: Кортизол/Telegram
Видео: Ateo
Видео: Раньше всех. Ну почти/Telegram

Полиция безуспешно пытается сдерживать радикалов из движения Proud Boys.

Видео: Mash

Напомним, ранее американские СМИ писали, что Дональд Трамп признает свое поражение на выборах, но только в частных беседах. Публично он этого не делает, чтобы привлекать к себе больше внимания.

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США протесты Дональд Трамп
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