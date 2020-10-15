Сын Трампа переболел коронавирусом

Бэррон Трамп два раза сдавал тест на коронавирус

Сын президента США Дональда Трампа Бэррон переболел коронавирусом.

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Об этом сообщила Мелания Трамп в своем блоге.

О своем опыте выздоровления от Covid-19 первая леди сказала, что ее первой мыслью, когда ей поставили диагноз, был сын. Мелания Трамп рассказала, что первый тест показал отрицательный результат, а второй – положительный.

Первая леди отметила, что у 14-летнего Бэррон не было никаких симптомов.

Дональд и Мелания Трамп узнали о болезни после того, как стало известно, что один из ближайших помощников Трампа Хоуп Хикс заразился вирусом.

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Напомним, первая леди рассказала, что в первые дни симптомов практически не было, однако, потом она стала чувствовать себя хуже. Она поблагодарила доктора Конли, который был лечащим врачом президентской семьи.

К слову, ранее СМИ подсчитали, во сколько обошлось лечение президента США Дональда Трампа. Предварительно, лечение обошлось в более чем 100 тысяч долларов.

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