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Темпы впечатляют! в США против COVID-19 вакцинировалась половина населения

7 августа 2021 3:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Только за один день в стране вводят более 800 тысяч доз вакцины

В США активно вакцинируют граждан. Коллаж: "Сегодня"

В США активно вакцинируют граждан. Коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS

Пока в Украине с начала вакцинации медики сделали более 6 миллионов прививок, в США половина населения полностью вакцинировалась против коронавируса.

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Об этом в Twitter сообщил директор по статистике пандемии в Белом доме доктор Сайрус Шахпар.

Таким образом более 165 млн человек получили две дозы таких вакцин:

  • Moderna;
  • Pfizer.

Или же одноразовую вакцину Johnson & Johnson.

К слову, в Соединенных Штатах за все время пандемии коронавируса инфекцией заболели более 35,6 млн человек. В то же время от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались более 615 тысяч американцев.

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Наибольшее число заболевших фиксируют в штате Калифорния – более 4 млн случаев. Второе место по количеству выявленных случаев занимает Техас (3,2 млн случаев), а третье – Флорида (2,67 млн заболевших).

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К слову, в США обвиняют Китай в утечке коронавируса – главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей Мак Маккол представил сегодня доклад, в котором говорится, что вирус просочился из лаборатории.

Как сообщали новости "Сегодня", эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые с января расследовали происхождение коронавируса SARS-CoV-2 в Китае, допускают, что он мог появиться гораздо раньше, чем считается. При этом Пекин отрицает, что COVID-19 начал распространяться еще в октябре 2019 года.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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