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Трамп хочет с Байденом сдать тест на запрещенные вещества

27 сентября, 19:54

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Президент США готовится к предстоящим дебатам с оппонентом

Президент США Дональд Трамп хочет провести тест на наличие запрещенных веществ в крови своего политического оппонента Джо Байдена. Согласен и сам его пройти.

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Об этом Трамп пишет в Twitter.

"Я буду настоятельно требовать, чтобы "сонный" Джо Байден сдал тест на наркотики – до или после дебатов во вторник вечером. Естественно, я тоже пройду тест. Его выступления на дебатах установили рекорд по "неуравновешенности", мягко говоря. Только препараты могут стать причиной такой разницы???" - пишет Трамп.

Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп встретятся на теледебатах три раза. Первый – уже на следующей неделе. А выборы президента США назначены на 3 ноября.

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Напомним, 5 апреля 2019 года в то время кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдавали медицинские анализы на наличие в организме алкоголя и наркотических веществ.

Ранее Трамп заявлял, что готов передать полномочия мирно только в том случае, если победу его оппонента подтвердит Верховный суд. Действующий президент США давно начал говорить, что системы голосования якобы ненадежны и результаты выборов могут быть сфальсифицированы.

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наркотики дебаты анализы Дональд Трамп Джо Байден

Источник: Сегодня

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