Трамп намекнул, что готов баллотироваться через четыре года

Однако президент США по-прежнему борется за победу на минувшем голосовании

Действующий президент США Дональд Трамп намекнул, что в 2024 году готов снова баллотироваться на пост главы государства.

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Об этом сообщает The Guardian.

"Это были потрясающие четыре года. Мы пытаемся продержаться еще четыре года. Иначе увидимся через четыре года", – отметил Трамп.

Кроме того, он подал иск в Верховный суд штата Висконсин с требованием признать недействительными более 221 тысячу бюллетеней.

Как сообщает Associated Press, президент попросил непосредственно Верховный суд штата Висконсин принять дело, а не начинать его рассмотрение в суде низшей инстанции. Трамп также добивается, чтобы губернатор Тони Эверс отозвал документы, подтверждающие победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штате.

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Ранее мы сообщали, что во время инаугурации Байдена Трамп может объявить об участии в следующих выборах. Около 47% граждан США поддерживают участие нынешнего главы государства в следующей президентской гонке.

Также напомним, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом в день инаугурации, 20 января, если Коллегия выборщиков признает демократа Джо Байдена победителем. Выборщики соберутся в следующем месяце для официального оформления голосования.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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