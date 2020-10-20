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Трамп назвал "идиотом" главного инфекциониста США

20 октября, 02:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент давно недоволен Энтони Фаучи

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора с сотрудниками своего избирательного штаба в сердцах заявил, что инфекционист Энтони Фаучи,который не раз призывал серьезно относится к распространению коронавируса, один из "идиотов", которіе постоянно говорят о COVID-19.

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Об этом сообщает AFP со ссылкой на присутствующих при разговоре журналистов.

Президент считает, что если бы он прислушивался к Фаучи, то ситуация с коронавирусом в США была бы значительно хуже.

"Люди устали от Covid. Люди говорят: "Как бы то ни было – оставьте нас в покое". Они устали от этого. Люди устали слышать Фаучи и всех этих идиотов", – сказал Трамп.

Издание отмечает, что Трамп довольно часто критикует Фаучи – ключевого члена группы Белого дома по коронавирусу из-за различия их взглядов на пандемию коронавируса.

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"Фаучи, если бы мы послушали его, у нас было бы 700 тыс. или 800 тыс. смертей", – заявил Трамп во время звонка, затем добавив, что увольнять инфекциониста до президентских выборов 3 ноября непродуктивно.

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79-летний Фаучи руководит Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний в пригороде Вашингтона.

Напомним, президент США Дональд Трамп, который всегда несерьезно относился к коронавирусу и мерам, которые советовали в отношении COVID инфекционисты, сам недавно переболел этой болезнью.

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коронавирус Дональд Трамп инфекционист COVID-19
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