Трамп не сдается: республиканцы провели альтернативное голосование выборщиков

В США, в то время как в понедельник выборщики-демократы в Пенсильвании и Джорджии отдали голоса своих штатов за Джо Байдена, выборщики-республиканцы в этих штатах на всякий случай провели "альтернативное голосование" в пользу президента ДональдаТрампа.

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Об этом сообщает Fox News.

Так, Республиканская партия Пенсильвании заявила, что штаб Трампа попросил избирателей-республиканцев проголосовать за действующего президента, чтобы в дальнейшем они могли подать судебные иски, которые могут отменить голосование в понедельник.

У Трампа утверждают, что выборы в некоторых штатах, таких как Пенсильвания и Джорджия, были проведены с нарушениями.

"Мы провели это процедурное голосование, чтобы сохранить право на любые юридические претензии, которые могут быть предъявлены в будущем. Это никоим образом не было попыткой узурпировать или оспорить волю избирателей Пенсильвании", – заявил глава штаба Трампа в Пенсильвании.

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В свою очередь старший советник Белого дома Стивен Миллер сообщил, что республиканцы проводят в понедельник "альтернативное голосование" выборщиков в так называемых спорных штатах.

"Альтернативные группы выборщиков проголосуют в "спорных" штатах. И мы направим результаты этого голосования в Конгресс. Так мы сохраним возможность через суды доказывать свою правоту. Если мы одержим победу в суде, то сможем сертифицировать результаты альтернативного голосования наших выборщиков", – сказал Миллер.

Он утверждает, что, согласно конституции, имя нового президента становится окончательно известным только в день инаугурации, 20 января, поэтому, по мнению республиканцев, у них "достаточно времени на то, чтобы пересмотреть ошибочные результаты проведенных с нарушениями выборов".

Напомним, в США 14 декабря проходило голосование за нового президента страны членов Коллегии выборщиков. Наибольшее колличество голосов ожидаемо набрал Джо Байден – 306, у действующего главы Белого дома Дональда Трампа – 232.

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