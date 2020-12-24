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Трамп помиловал своего бывшего советника и экс-главу предвыборного штаба

24 декабря, 04:11

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Всего Трамп помиловал 26 граждан

В среду, 23 декабря, президент США Дональд Трамп помиловал 26 граждан, среди которых экс-глава его предвыборного штаба Пол Манафорт и бывший советник Роджер Стоун.

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Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа в марте 2016 года, но в августе его уволили.

В 2019 году суд приговорил его к трем годам и шести месяцам заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности.

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"Манафорт уже провел в тюрьме два года, в том числе некоторое время в одиночной камере – обращение хуже, чем то, что получают многие из самых жестоких преступников", – говорится в заявлении Белого дома.

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Роджера Стоуна обвиняли в попытке получить у организации WikiLeaks ("Викиликс") похищенные хакерами материалы, которые во время предыдущих выборов в США могли нанести ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В ноябре накануне Дня благодарения Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который ранее признал себя виновным во лжи о содержании бесед с российским послом.

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