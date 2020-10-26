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Трамп поздравил Армению и Азербайджан с перемирием в Нагорном Карабахе

26 октября, 01:04

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент США заявил, что гордится участием своей команды в заключении соглашения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приветствует очередную договоренность о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, которое вступит в силу утром 26 октября, заключенное при поддержке США.

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Об этом он заявил в Twitter.

"Поздравления премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, которые только что согласились соблюдать режим прекращения огня, вступающий в силу в полночь. Будет спасено много жизней", - написал Трамп.

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Он добавил, что "гордится своей командой" – госсекретарем Майком Помпео, его заместителем Стивеном Биганом и Советом нацбезопасности США, благодаря которым удалось заключенить очередное соглашение о перемирии.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп заявил, что "с легкостью" добьется мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном, назвав при этом вооруженный конфликт в непризнанной "Нагорно-Карабахской Республике" "легким случаем".

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах перемирие Дональд Трамп Госдепартамент США
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