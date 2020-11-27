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Трамп рассказал, когда американцы получат вакцину от коронавируса

27 ноября, 04:16

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Первыми получат препарат врачи и медицинский персонал

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что уже в течение следующей недели в стране начнется поставка вакцины против COVID-19.

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Об этом он сообщил во время видеообращения с приветствием военных с Днем Благодарения, передает "Укринформ".

"Мы преодолеваем кривую (роста числа заболеваний COVID-19 – ред.). Вакцина начнет распространяться буквально со следующей недели и неделей после", – заявил он.

Трамп подчеркнул, что первыми получат препарат врачи и медицинский персонал, которые работают на передовой пандемии. А также пожилые люди, находящиеся в группе высокого риска.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые граждане Европейского Союза получат вакцину от коронавируса до конца декабря текущего года.

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Во Франции рассчитывают получить вакцину от коронавируса не позднее следующей весны

А ВОЗ заявили: не стоит рассчитывать, что появление вакцины от коронавируса остановит мировую пандемию.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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США вакцина американцы коронавирус Дональд Трамп COVID-19
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