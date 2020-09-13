Трамп снова нарушил правила Twitter

В посте-нарушителе президент США обращался к жителям одного из штатов

Сервис микроблогов Twitter в очередной раз пометил сообщение президента США Дональда Трампа как нарушающее правило соцсети, в этот раз – о "честности выборов". Соответствующая отметка появилась рядом с записью, размещенной в его аккаунте.

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"Этот твит нарушил правила Twitter о гражданской ответственности и честности выборов", – гласит сообщение.

В заблокированном посте американский лидер обращался к избирателям штата Северная Каролина, призывая их заранее проголосовать на выборах президента по почте, а когда откроются участки, пойти и проверить, засчитан ли голос, и если нет, проголосовать там.

"Северная Каролина: чтобы убедиться, что ваш бюллетень засчитан, подпишите и отправьте его раньше. Когда откроются участки, придите туда, чтобы узнать, был ли он учтен. Если нет, голосовать! Ваш подписанный бюллетень не будет засчитан, потому что ваш голос был опубликован. Не позволяйте им незаконно отобрать у вас ваш голос!" – говорится в посте Трампа.

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В то же время Twitter не заблокировал полностью сообщение президента США, а лишь ограничил операции с ним: нельзя лайкнуть, ответить на него или ретвитнуть без собственного комментария.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден.

Напомним, Twitter довольно часто помечает сообщения Трампа как нарушающие правила соцсети. Так, 3 сентября два его сообщения были в очередной раз помечены как нарушающие правила соцсети о гражданской ответственности и честности выборов.

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