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Трамп вскоре сможет вернуться к общественной жизни – врач

9 октября, 06:12

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Медики Трампа уже завершили лечение

Президент США Дональд Трамп уверенно идет на поправку и уже в ближайшую субботу сможет вернуться к общественной жизни.

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Об этом сообщает ВВС.

"В субботу пройдет 10 дней после установленного в четверг диагноза (COVID-19 – ред.). Учитывая траекторию усовершенствованной диагностики, которую проводила команда, я в полной мере надеюсь, что президент вернется в это время к общественной жизни", – сказал врач.

Он отметил, что состояние Трампа после лечения в госпитале остается стабильным. Любых признаков, которые могли бы указывать на прогрессирование болезни нет.

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К слову, комиссия, которая организовывает вторые президентские дебаты в Майами 15 октября, заявила, что из-за положительного теста на коронавирус у Трампа, встреча должна пройти в онлайн-режиме.

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В то же время Трамп заявил, что не собирается тратить свое время на виртуальные дебаты.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп лечился от коронавируса в течение нескольких дней. Лечение американскому лидеру обошлось в более чем 100 тысяч долларов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США лечение коронавирус Дональд Трамп
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