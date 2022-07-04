У Байдена рассказали, кто будет принимать решение о переговорах между Украиной и РФ

Рано или поздно война России против нашей страны должна закончиться

В США готовы поддержать Зеленского в переговорах с Путиным/Фото: REUTERS/Kevin Lamarque, REUTERS/Valentyn Ogirenko, Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS. Коллаж: "Сегодня"

Решение относительно переговоров России и Украины для прекращения войны будет принимать только президент Зеленский. США намерены оказать ему в этом поддержку, однако время для диалога пока не пришло.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби, пишет Politico.

Реклама

Подробности

"Президент Зеленский сможет определить, как решится победа, когда и на каких условиях. Что мы собираемся сделать, это продолжать убеждаться, что он сможет добиться успеха на поле боя, чтобы он мог добиться успеха за столом. Но даже президент Зеленский вам скажет, что сейчас не время для таких дискуссий", — отметил Кирби.

У Зеленского дали резкий ответ на ультиматум Москвы

Подоляк назвал условия, на которых Украина готова договариваться о прекращении войны с Россией.

"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возврат похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины. Российская сторона прекрасно знает наши условия. Шеф Песков может не переживать: наступит время, и мы зафиксируем их на бумаге", — написал Подоляк в Twitter.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Офисе президента прокомментировали возможные переговоры Украины с Россией. Также мы писали, что РФ может начать бомбить Киев, чтобы вынудить к переговорам.