У помощницы Трампа диагностировали COVID-19 – СМИ

У помощницы президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс диагностировали коронавирус.
Об этом сообщает Bloomberg.
Хикс сопровождала Трампа на первые дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, которые прошли в Кливленде.
Также помощница Трампа была с президентом на встрече с его избирателями.
К слову, за все время пандемии COVID-19 в СМИ неоднократно появлялась информация о случаях заражения в его окружении. На первых дебатах Трамп заявил, что всегда носит с собой защитную маску и пользуется ею в случае необходимости.
Хикс, которая заболела коронавирусом, входит в команду Трампа еще со времен президентской кампании.
Ранее новости "Сегодня" писали, что спикер Белого дома Кейли Макенани заявила, что Трамп будет участвовать в дебатах, однако, он хочет изменить модератора дискуссии.
Также сообщалось, что в США изменят формат последующих дебатов кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена из-за их поведения.
Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа
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