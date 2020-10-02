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У помощницы Трампа диагностировали COVID-19 – СМИ

2 октября, 05:03

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Хоуп Хикс сопровождала Трампа на дебаты с Джо Байденом

У помощницы президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс диагностировали коронавирус.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Хикс сопровождала Трампа на первые дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, которые прошли в Кливленде.

Также помощница Трампа была с президентом на встрече с его избирателями.

К слову, за все время пандемии COVID-19 в СМИ неоднократно появлялась информация о случаях заражения в его окружении. На первых дебатах Трамп заявил, что всегда носит с собой защитную маску и пользуется ею в случае необходимости.

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Хикс, которая заболела коронавирусом, входит в команду Трампа еще со времен президентской кампании.

Ранее новости "Сегодня" писали, что спикер Белого дома Кейли Макенани заявила, что Трамп будет участвовать в дебатах, однако, он хочет изменить модератора дискуссии.

Также сообщалось, что в США изменят формат последующих дебатов кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена из-за их поведения.

Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа

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США дебаты Дональд Трамп выборы в США
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