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В штабе Трампа отказались признавать победу Байдена на выборах

6 ноября, 17:49

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В штабе республиканца добиваются пересчета голосов в Неваде, Аризоне, Джорджии и Пенсильвании

Говорить о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена преждевременно, поскольку результаты голосования в четырех ключевых штатов еще до конца не подсчитаны.

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном избирательным штабом кандидата-республиканца Дональда Трампа.

Глава юридического управления штаба Мэтт Морган называет прогноз на победу Байдена "ошибочным" и добавил, что голоса в штате Джорджия подсчитали неверно, поэтому у Трампа будут добиваться пересчета.

Кроме того, по его словам, в штате Пенсильвания было совершено "много нарушений", включая ограничение доступа наблюдателей от республиканцев к местам подсчета голосов.

А в штате Невада, утверждает Морган, "тысячи избирателей неверно заполнили бюллетени для голосования по почте".

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Также глава штаба Трампа уверен в его победе в штате Аризона.

"В своих ложных претензиях на Белый дом Байден полагается на эти штаты, но как только выборы подойдут к концу, президента Трампа переизберут", – резюмирует Мэтт Морган.

Напомним, что Трамп выразил готовность подать судебные иски в штатах, на победу в которых претендует Байден.

На этом фоне штаб республиканца подал в суд штата Мичиган иск о приостановке подсчета голосов, однако судья отклонила это требование.

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Источник: Сегодня

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