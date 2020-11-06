В штабе Трампа отказались признавать победу Байдена на выборах

Говорить о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена преждевременно, поскольку результаты голосования в четырех ключевых штатов еще до конца не подсчитаны.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном избирательным штабом кандидата-республиканца Дональда Трампа.
Глава юридического управления штаба Мэтт Морган называет прогноз на победу Байдена "ошибочным" и добавил, что голоса в штате Джорджия подсчитали неверно, поэтому у Трампа будут добиваться пересчета.
Кроме того, по его словам, в штате Пенсильвания было совершено "много нарушений", включая ограничение доступа наблюдателей от республиканцев к местам подсчета голосов.
А в штате Невада, утверждает Морган, "тысячи избирателей неверно заполнили бюллетени для голосования по почте".
Также глава штаба Трампа уверен в его победе в штате Аризона.
"В своих ложных претензиях на Белый дом Байден полагается на эти штаты, но как только выборы подойдут к концу, президента Трампа переизберут", – резюмирует Мэтт Морган.
Напомним, что Трамп выразил готовность подать судебные иски в штатах, на победу в которых претендует Байден.
На этом фоне штаб республиканца подал в суд штата Мичиган иск о приостановке подсчета голосов, однако судья отклонила это требование.
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