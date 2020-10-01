У Трампа против изменения формата теледебатов

В штабе Трампа его считают победителем дебатов

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа раскритиковал в среду намерение Комиссии по президентским теледебатам изменить формат следующих дебатов кандидатов на пост главы государства.

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Об этом говорится в заявлении штаба Трампа.

"Они делают это только потому, что вчера вечером их человек был побежден. Президент Трамп был доминирующей силой, и теперь Джозеф Байден пытается работать с судьями. Они не должны перемещать ворота и менять правила посреди игры", - говорится в заявлении.

Кроме того, у Трампа заявили, что нынешний глава государства намерен участвовать и в остальних теледебатах с Байденом.

"Президент Трамп контролировал всю беседу во время первых дебатов, прижимал Байдена, который выглядел слабым и неспособным обороняться... Разумеется, мы с энтузиазмом относимся к предстоящим дебатам и ждем их с нетерпением", – заявил пресс-секретарь избирательной кампании Трампа Тим Мертау.

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Напомним, ранее Комиссия по президентским теледебатам сообщила, что формат следующих дебатов будет изменен из-за поведения кандидатов в первом раунде 29 сентября.

Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа

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