У Трампа против изменения формата теледебатов

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа раскритиковал в среду намерение Комиссии по президентским теледебатам изменить формат следующих дебатов кандидатов на пост главы государства.
Об этом говорится в заявлении штаба Трампа.
"Они делают это только потому, что вчера вечером их человек был побежден. Президент Трамп был доминирующей силой, и теперь Джозеф Байден пытается работать с судьями. Они не должны перемещать ворота и менять правила посреди игры", - говорится в заявлении.
Кроме того, у Трампа заявили, что нынешний глава государства намерен участвовать и в остальних теледебатах с Байденом.
"Президент Трамп контролировал всю беседу во время первых дебатов, прижимал Байдена, который выглядел слабым и неспособным обороняться... Разумеется, мы с энтузиазмом относимся к предстоящим дебатам и ждем их с нетерпением", – заявил пресс-секретарь избирательной кампании Трампа Тим Мертау.
Напомним, ранее Комиссия по президентским теледебатам сообщила, что формат следующих дебатов будет изменен из-за поведения кандидатов в первом раунде 29 сентября.
Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа
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