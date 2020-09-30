Кратко о дебатах: 16 тезисов Трампа и Байдена

Кандидаты в президенты США впервые схлестнулись в "отрытом бою" – действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден провели первый из трех туров президентских дебатов. Они "любезно" обменивались взаимными оскорблениями и усердно доказывали неправоту друг друга.

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Отбросив все лишнее, сайт "Сегодня" взглянул на то, что остается от их выступлений в сухом остатке.

О президентстве Трампа

Сам глава государства утверждает, что сделал для США больше, чем другие президенты страны. "Никогда не было администрации, которая бы сделала столько для Америки", – уверен Дональд Трамп.

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Байден уверен, что из-за его оппонент сделал США "более больной, бедной, разделенной и более агрессивной" страной. Кроме того, он никак не отреагировал на сообщения о том, что Россия платила за убийство американских солдат в Афганистане.

О предыдущей администрации

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Трамп считает, что при его предшественнике Бараке Обаме "было страшное разобщение людей", а программа национального страхования Obamacare вела к краху системы коммерческого страхования.

Байден, который был вице-президентом при Обаме, уверяет, что предыдущая администрация остановила рецессию в США и настаивает – действия новой администрации приведут к тому, что 20 млн американцев останутся без медстраховки.

О коронавирусе

Трамп отказался признавать свою ответственность за гибель более 200 тысяч челоdек от COVID-19. "Это вина Китая. Этого никогда не должно было случиться. Мы совершили великую работу", – уверен он. Кроме того, президент считает, что при Байдене количество жертв COVID-19 было бы еще больше и что он стремится "закрыть всю страну".

Джо Байден считает, что своим примером Трамп, который очень редко появляется на публике в маске, поощряет сограждан не прикрывать лицо. Если бы президентом был Байден, то этого бы не случилось и удалось бы спасти 100 тысяч жизней.

О движении Black Lives Matters и их противниках

Дональд Трамп напомнил, как ранее Байден называл афроамериканцев "хищниками". "Вы все время относились к чернокожему населению невозможно хуже", – уверяет он. На этом фоне президент не доверять его сопернику в расовых вопросах. В то же время, он сам отказался публично осудить сторонников превосходства белой расы и ультраправых.

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Байден высказался в поддержку движения Black Lives Matters, но уточнил, что "насилие никогда не уместно", призвав активистов выражать свой протест мирным путем. Также он хочет притягивать к ответственности полицейских, которые беспочвенно убивают чернокожих граждан.

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О безопасности

Трамп уверен: если Джо Байден победит на выборах, США ожидают "небывалые проблемы" в области безопасности, а пригороды "будут потеряны" и станут оплотов преступности. Сам он утверждает, что большинство беспорядков – в городах и штатах, которыми управляют демократы. Главные виновники, по его словам – это Антифа и левые радикалы.

Байден называет систему правосудия в Америке несправедливой и считает, что мэры городов, где проходят беспорядки, в силах справиться с ситуацией самостоятельно. При этом он хочет, чтобы работа полиции контролировалась народом. Он также обвинил Трамп в том, что он стравливает американцев между собой и утверждает, что при Обаме было на 50% меньше насилия.

Об экономике

Дональд Трамп подтвердил, что сейчас США переживают не лучшие времена, но объяснил это эпидемией коронавируса.

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Байден винит Трампа в новой рецессии и в том, что тот ничего не делает для восстановления экономики. Демократ считает, что при действующем президента разбогатеть сумели только миллиардеры.

О защите окружающей среды

Трамп категорически против Парижского мирного соглашения и считает причиной ежегодных пожаров в Калифорнии не изменения климата. По его словам, во избежание этого, надо чистить леса от сухостоя и валежника.

Байден обещает вернуть исполнение Америкой Парижского мирного соглашения и выступает за расширение сети электрозаправок, а также строительство энергоэффективных домов в США. Несмотря на высокую стоимость такой инициативы, он уверен, что она окупится.

О выборах

Трамп против голосования по почте, называя это инструментом для фальсификаций, и допускает, что может не согласиться с результатами выборов, если "окажется, что сотнями тысяч бюллетеней манипулируют".

Байден призывает всех избирателей проголосовать 3 ноября, но готов признать любой исход выборов. "Когда объявят победителя после подсчета голосов, все будет кончено", – сказал он.

Больше о том, как начинались выборы американского президента в этом году, смотрите в видеосюжете:

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Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа

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