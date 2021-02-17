У заболевших COVID-19 детей проявляется новый опасный синдром

Пока нет доказательств, как вирус связан с синдромом

У заболевших коронавирусом детей врачи заметили мультисистемный воспалительный синдром. Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения.

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Об этом сообщает The New York Times.

В США врачи наблюдают резкое увеличение числа детей с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C). По их словам, сейчас в стране больше случаев тяжело заболевших.

"Сейчас у нас появляется больше детей с MIS-C. Больший процент из них действительно тяжелобольные", - сказала заведующая отделением инфекционных заболеваний Детской национальной больницы в Вашингтоне Роберта ДеБиази.

Симптомы мультисистемного воспалительного синдрома такие: лихорадка, сыпь, покраснение глаз и проблемы с желудочно-кишечным трактом, в редких случаях сердечная дисфункция.

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Эксперты утверждают, что пока слишком рано делать предположения о какой-либо связи коронавируса с синдромом.

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