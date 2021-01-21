Убийство, пожары и знамения: курьезы во время инаугураций президентов США

В США состоялась инаугурация Джо Байдена. Новый глава государства присягал в довольно необычных условиях, ведь его церемония не похожа ни на одну из предыдущих – ни пышного военного парада, ни сотен тысяч зрителей.
Но в американской истории есть немало примеров курьезов и казусов, случившихся во время торжественных событий. В некоторых из них видели даже плохие знаки для будущих президентов.
Все подробности – читайте в материале "Сегодня".
Дата инаугурации всех президентов выбрана не случайно – именно 20 января 1937 года Франклин Рузвельт, который четыре раза занимал наивысший пост страны, принес присягу.
Каждый последующий президент вносил в программу церемонии свою изюминку. К примеру, в 1953 году Дуайта Эйзенхауэра заарканил ковбой.
И хотя политик не показал вида – затея для него оказалась неожиданностью. Ведь сначала планировалось, что президенту только дадут ковбойскую шляпу.
Не по плану пошла и инаугурация Джона Кеннеди. Во время мероприятия под сценой загорелась проводка, а после поэт Роберт Фрост, который специально к церемонии написал стихотворение, не смог его прочитать – ослепил сильный свет от снега.
Через два года Кеннеди застрелили, и с тех пор американцы в инаугурационных курьезах видят плохие знамения, а все президенты передвигаются исключительно в закрытых машинах.
К примеру, Линдон Джонсон, который вступил в должность после убийства, принимать присягу ехал в бронированном автомобиле. А Барака Обаму сопровождали три одинаковых лимузина. В каком из них находился новоизбранный президент – знает только секретная служба.
А еще первому президенту-афроамериканцу пришлось дважды принимать присягу. Все дело в том, что во время официальной церемонии политик из-за волнения постоянно сбивался. Поэтому на следующий день Верховый Суд постановил повторить процедуру – слово в слово по Конституции.
Во время вступления в должность Дональда Трампа был не один намек на будущие неприятности. Пока политик принимал присягу на улицах Вашингтона митинговали несогласные с его победой. А когда президент шел от Капитолия к Белому Дому, можно было услышать не только восторженные возгласы, но и пренебрежительный свист.
Инаугурация Джо Байдена тоже была полна сюрпризов. Ведь в таком формате церемонии еще не проводили. Из-за пандемии на трибунах почти не было зрителей, а весь правительственный квартал оцепили колючей проволокой. И впервые в истории США – бывший глава государства не передавал ключи от Белого Дома своему преемнику.
Напомним, Джо Байден присягнул на верность американскому народу. За церемонией инаугурации следил чуть ли не весь мир. Как все происходило – смотрите в материале "Сегодня".
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