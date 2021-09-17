Уколы больше не нужны – в США разработали новую вакцину от COVID-19

Эта вакцина стабильна в течение 11 месяцев и может храниться и отправляться без упаковки и заморозки

В США создали спрей для носа от COVID-19. Коллаж: "Сегодня"

В медицинском университете Хьюстона (США) разработали назальную вакцину против коронавируса в форме спрея. Препарат способен обеспечить устойчивый местный иммунитет против вируса, а форма введения – защиту слизистой носа.

Об этом сообщает Medical Xpress.

"Вакцинация слизистых оболочек может стимулировать, как системный иммунитет, так и иммунитет слизистых оболочек в частности. Такая иммунизация имеет то преимущество, что является неинвазивной процедурой, подходящей для больших групп населения", – сказал Навин Варадараджан, доктор медицины, профессор химической и биомолекулярной инженерии Университета Хьюстона.

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Ученым удалось получить адъювант под названием NanoSTING, который имеет небольшой размер частиц – около 100 нанометров и демонстрирует физические и химические свойства, существенно превышая обычные адъюванты. Ученые также утверждают, что вакцина безопасна и быстро вызывает иммунитет от COVID-19 – в пределах семи дней.

По мнению исследователей, у назальной вакцины есть большое преимущество, она сможет служить для справедливого распределения вакцин от коронавируса по всему миру из-за своей легкости транспортировки.

"Для справедливого распределения требуются стабильные вакцины, которые можно легко транспортировать. Назальная вакцина стабильна в течение 11 месяцев и может храниться и отправляться без упаковки и заморозки", – подчеркнул профессор.

Будут ли наказывать непривитых

Ранее мы сообщали, что в Украине не будут применять какие-то карательные меры для невакцинированных. Для того, чтобы вводить какие-либо меры, нужно убедиться, что каждый человек имел доступ к вакцинации.

"Сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как остались одни противники вакцинации, применять более жесткие меры. Однако я уверен, что в Украине не будут применять какие-то карательные меры", – заявил Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Он рассказал, что может быть принцип: вакцинируйся или тестируйся.

"Одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда невакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю", – сообщил он.

В то же время он пояснил, что начинать говорить об ограничении для невакцинированных можно только тогда, когда прививками будет охвачено не менее 50% населения, и когда власть будет убеждена, все люди были обеспечены вакциной. А уже после того, как останутся одни противники вакцинации, можно применять "более жесткие меры".

При этом Кузин отметил, что "нам до этого еще далеко".

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