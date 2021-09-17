Уколи більше не потрібні – в США розробили нову вакцину від COVID-19

Ця вакцина стабільна протягом 11 місяців і може зберігатися і відправлятися без упаковки і заморозки

У США створили спрей для носа від COVID-19. Колаж: "Сьогодні"

У медичному університеті Х'юстона (США) розробили назальний вакцину проти коронавіруса у формі спрею. Препарат здатний забезпечити стійкий місцевий імунітет проти вірусу, а форма введення – захист слизової носа.

Про це повідомляє Medical Xpress.

"Вакцинація слизових оболонок може стимулювати, як системний імунітет, так і імунітет слизових оболонок зокрема. Така імунізація має ту перевагу, що є неінвазивною процедурою, що підходить для великих груп населення", – сказав Навін Варадараджан, доктор медицини, професор хімічної та біомолекулярної інженерії Університету Х'юстона.

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Вченим вдалося отримати ад'ювант під назвою NanoSTING, який має невеликий розмір часток – близько 100 нанометрів і демонструє фізичні і хімічні властивості, істотно перевищуючи звичайні ад'юванти. Вчені також стверджують, що вакцина безпечна і швидко викликає імунітет від COVID-19 – в межах семи днів.

На думку дослідників, у назальній вакцині є велика перевага, вона зможе служити для справедливого розподілу вакцин від коронавірусу по всьому світу через свою легкість транспортування.

"Для справедливого розподілу потрібні стабільні вакцини, які можна легко транспортувати. Назальна вакцина стабільна протягом 11 місяців і може зберігатися і надсилатися без упаковки і заморозки", – підкреслив професор.

Чи будуть карати нещеплених

Раніше ми повідомляли, що в Україні не застосовуватимуть якісь каральні заходи для невакцинованих. Для того, щоб вводити будь-які заходи, потрібно переконатися, що кожна людина мала доступ до вакцинації.

"Спочатку треба всіх забезпечити вакцинами. Вже після того, як залишилися одні противники вакцинації, застосовувати більш жорсткі заходи. Проте я впевнений, що в Україні не будуть застосовувати якісь каральні заходи", – прокоментував Кузін.

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Він розповів, що може бути принцип: вакцинуйся або тестуйся.

"Одним із шляхів, як балансувати між забороною та дозволами, є варіант, коли невакцинованих можуть регулярно здавати ПЛР-тести. Результат приносити роботодавцю", – повідомив він.

У той же час він пояснив, що починати говорити про обмеження для невакцинованих можна тільки тоді, коли щепленнями буде охоплено не менше 50% населення, і коли влада буде переконана, що всі люди були забезпечені вакциною. А вже після того, як залишаться одні противники вакцинації, можна застосовувати "більш жорсткі заходи".

При цьому Кузін зазначив, що "нам до цього ще далеко".

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