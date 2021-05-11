Украина может получить ПДЧ еще при Байдене – американский дипломат

Нужна реформа в оборонном секторе, согласование со стандартами НАТО, говорит бывший зам генсека Альянса

Джо Байден / Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Американский дипломат и экс-замгенсека НАТО Александр Вершбоу считает, что еще в бытность президента Джо Байдена Украина может получить План действий по членству в НАТО.

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Об этом сообщает агентство Укринформ.

На конференции "Украина в Вашингтоне", организованной Фондом США – Украина, Вершбоу заявил: "Нужно делать шаги вперед относительно членства Украины в НАТО. Когда Украина достигнет верховенства закона, то станет сильнее. И я уверен, что такие решения (о ПДЧ) будут приняты если не в течение этого года, то в течение этого президентского срока Байдена".

По его словам, Байден сделал приоритетом восстановление важности НАТО, и подчеркнул важность готовности президента США защищать международные принципы, установленные после Второй мировой войны.

Хотя Украина имеет статус продвинутого партнера НАТО, "немногое изменилось" по приближению к обретению членства в организации от Бухарестского саммита 2008 года, когда Украине было дано обещание относительно ПДЧ, отметил американский дипломат.

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По его словам, ни НАТО, ни Украина пока "не совсем готовы" к ее членству в НАТО. "Нужна реформа в оборонном секторе, согласование со стандартами. НАТО также ожидает, что Украина серьезно будет бороться с коррупцией и достигнет необратимости реформ", – добавил экс-заместитель генсека НАТО.

Напомним, 11 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о годовой Национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021 год.

А нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Украине для серьезного сближения с НАТО необходимо принять пять базовых законов.