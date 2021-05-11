Україна може отримати ПДЧ ще за Байдена – американський дипломат

Джо Байден / Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Американський дипломат і ексзаступник генсека НАТО Александер Вершбоу вважає, що ще за президентства Джо Байдена Україна може отримати План дій щодо членства в НАТО.
Про це повідомляє агентство Укрінформ.
На конференції "Україна у Вашингтоні", організованій Фондом США – Україна, Вершбоу заявив: "Потрібно робити кроки вперед щодо членства України в НАТО. Коли Україна досягне верховенства закону, то стане сильнішою. І я впевнений, що такі рішення (про ПДЧ) будуть прийняті, якщо не протягом цього року, то протягом цього президентського терміну Байдена".
За його словами, Байден зробив пріоритетом відновлення важливості НАТО, і наголосив на важливості готовності президента США захищати міжнародні принципи, встановлені після Другої світової війни.
Хоча Україна має статус просунутого партнера НАТО, "не багато змінилося" у наближенні до набуття членства в організації від Бухарестського саміту 2008 року, коли Україні було дано обіцянку щодо ПДЧ, зазначив американський дипломат.
За його словами, ні НАТО, ні Україна поки "не зовсім готові" до її членства в НАТО. "Потрібна реформа в оборонному секторі, узгодження зі стандартами. НАТО також очікує, що Україна серйозно боротиметься з корупцією і досягне незворотності реформ", – додав ексзаступник генсека НАТО.
Нагадаємо, 11 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про річну Національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік.
А нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що Україні для серйозного зближення з НАТО необхідно ухвалити п'ять базових законів.