Украина получит "Стингеры" и "Джавелины"? СМИ узнали о важном решении США

США разрешили поставлять Украине военное оборудование американского производства

Украине предоставят военную помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Госдепартамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить ракеты и другое оружие в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Прежде чем передавать третьим сторонам американское оружие, страны должны изначально получить разрешение Госдепартамента.

Реклама

Сообщается, что Эстония может передать Украине противотанковые ракеты Javelin, а Литва — ракеты Stinger.

Информацию о том, что правительство США одобрило решение, позволяющее поставлять Украине военное оборудование американского производства, подтвердил представитель Госдепартамента.

США и их союзники объединяются, чтобы ускорить оказание помощи Украине в сфере безопасности из-за нарастающей российской агрессии.

Реклама

В то же время официальных комментариев от Госдепартамента по поводу разрешений не поступало.

Кто чем помогает

Чехия, Литва, Канада и Германия также намерены усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. В частности, Литва уже утвердила план военной поддержки Украины, согласно которому будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, закуплены тепловизоры.

Кроме того, Белый дом подготовил несколько вариантов сдерживания России от нападения на Украину. В том числе разработан новый пакет "военной помощи" нашей стране. А ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира.

В Германии не планируют поставлять оружие Украине, но попробуют дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину. Именно по этой причине Германия не разрешила использовать Британии свое небо для доставки вооружения в Украину. Великобритания в настоящее время перебрасывает "легкие противотанковые" вооружения в Украину. 17 января в аэропорт Борисполь прибыли два самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы.

Вооруженные силы Украины рассчитывают в рамках военной помощи США получить шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ. Ожидается, что США предоставят Украине шесть вертолетов, которые ранее принадлежали ВВС Афганистана.

Военная помощь Украине

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. А в октябре этого года США приняли решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39,2 млн долларов.

Также "Сегодня" выяснил, какую военную помощь оказывают другие страны Украине.