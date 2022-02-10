Байдена попросили о новой помощи для Украины

Сенаторы хотят защитить наше государство от российской агрессии

Джо Байден (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Комитет Сената США по разведке попросил президента Джо Байдена предоставить Украине максимальный доступ к американским разведданным.

Об этом говорится в письме, которое опубликовано на сайте сенатора-демократа и главы комитета Марка Уорнера.

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"Мы просим, ​​чтобы Соединенные Штаты как можно полнее делились разведданными с Украиной. Россия – агрессор, и нам нужно вооружить Украину критической информацией, необходимой для защиты страны", – говорится в сообщении.

Российская угроза Украине – это угроза демократиям во всем мире, а президент РФ Владимир Путин угрожает свободе и безопасности украинского народа, отмечают сенаторы.

Байдена призывают сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в критический момент.

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Отметим, под письмом уже стоят подписи 16 сенаторов – как из Демократической, так и из Республиканской партий США.

Угроза вторжения РФ в Украину