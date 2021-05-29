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Уже 23. В США еще один штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

29 мая, 22:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

Законодатели штата Техас приняли резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа

В США еще один штат признал Голодомор геноцидом

В США еще один штат признал Голодомор геноцидом

Палата представителей американского штата Техас единогласно признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

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Текст Резолюции №253 обнародованной на официальном сайте законодательного органа.

"Палата представителей 87-го созыва законодательного органа штата Техас этим признает ноябрь 2021 года месяцем памяти жертв геноцида в Украине и призывает жителей штата задуматься о Голодоморе и почтить память погибших", - говорится в документе.

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Как отмечает Комитет США по признанию Голодомора в Украине геноцидом, Техас стал двадцать третьим американским штатом, признавшим геноцидом Голодомор 1932-33 годов в Украине.

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Напомним, в конце 2018 года обе палаты Конгресса США признали Голодомор в Украине геноцидом. Однако для окончательного признания требуется решение администрации США. Признание на уровне каждого штата усиливает позицию об окончательном признании Голодомора геноцидом.

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