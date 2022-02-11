Уже через две недели? Блинкен сказал, когда ждать нападения РФ

Россия стянула еще больше войск к Украине

Энтони Блинкен, госсекретарь США. Фото: коллаж "Сегодня"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Российская Федерация может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Мельбурне (Австралия), передает Reuters.

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"Россия направила дополнительные силы к границе с Украиной и может начать вторжение в любое время, в частности во время зимних Олимпийских игр", – предположил Блинкен.

Также он добавил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента ко всем американцам, находящимся в Украине, немедленно покинуть страну.

"Попросту говоря, мы продолжаем наблюдать за очень беспокоящими признаками российского обострения, новые силы прибывают к украинской границе", – сказал Блинкен.

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Отметим, зимние Олимпийские игры продлятся в Пекине до 20 февраля.

Угроза вторжения РФ в Украину