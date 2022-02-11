Вже за два тижні? Блінкен сказав, коли чекати на напад РФ

Росія стягнула ще більше військ до України

Ентоні Блінкен, держсекретар США. Фото: колаж "Сьогодні"

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Російська Федерація може розпочати нове вторгнення в Україну будь-якої миті, зокрема й під час зимових Олімпійських ігор.

Про це він сказав на пресконференції у Мельбурні (Австралія), повідомляє Reuters.

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"Росія направила додаткові сили до кордону з Україною і може розпочати вторгнення будь-коли, зокрема під час зимових Олімпійських ігор" , – припустив Блінкен.

Також він додав, що Вашингтон продовжує скорочувати чисельність співробітників американського посольства в Україні та повторив заклик Держдепартаменту до всіх американців, які перебувають в Україні, негайно залишити країну.

"Просто кажучи, ми продовжуємо спостерігати за ознаками російського загострення, що дуже турбують, нові сили прибувають до українського кордону", – сказав Блінкен.

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Зазначимо, зимові Олімпійські ігри продовжаться у Пекіні до 20 лютого.

Загроза вторгнення РФ в Україну