В Белом доме заявили, что РФ уже проиграла войну в Украине

Россия хотела захватить значительную часть территории Украины, но ей не удалось этого сделать

Псаки сообщила, что планы РФ провалились / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Спикер Белого дома Джен Псаки рассказала, что власти РФ уже провалили все цели, определенные перед началом полномасштабного вторжения в Украину и проиграли войну с точки зрения собственных представлений о победе.

Об этом Псаки заявила на брифинге в Вашингтоне, передает Укринформ.

Реклама

"Важно отметить и не упускать из виду, как это (свою победу. – Ред.) определяли для себя россияне. Они уже проиграли – исходя из своего же определения", – сказала Псаки.

Она добавила, что РФ хотела захватить большую часть территории Украины, в том числе на севере, но сделать этого ей не удалось.

"Президент Путин не проведет марш по улицам Киева. Они не распоряжаются территориальной целостностью и суверенитетом этой страны. Им не удалось расколоть НАТО", – добавила Псаки.

Реклама

Когда закончится война

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что украинцам следует настроиться на длительные боевые действия. Горячая фаза войны может закончиться за четыре-пять месяцев. По словам эксперта, освобождение территорий будет происходить медленнее, чем представляют граждане.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что после 9 мая точно будет известно, как долго будет продолжаться война Украины с Россией. Если РФ проведет громкий парад, то они готовы к длительной и изнурительной войне.

Читайте также: