В день инаугурации Байдена американцев призвали остаться дома

Комитет по инаугурации избранного президента США Джо Байдена обратился к американцам с просьбой оставаться дома в день церемонии, которая запланирована на 20 января. Это связано с пандемией коронавируса.

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Об этом пишет "Голос Америки".

Ожидается, что избранный президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис принесут официальную присягу. Затем Байден скажет инаугурационную речь.

"География церемонии будет крайне ограничена, а (концепция – Ред.) последующего за ней парада будет переосмыслена", – сказали представители комитета

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В комитете призвали американцев оставаться дома во время празднований в честь инаугурации Байдена.

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Ранее мы писали, что лидер республиканцев в Сенате Соединенных Штатов Митч Макконнелл впервые официально признал победу Джо Байдена и назвал его избранным президентом через шесть недель после дня выборов.

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