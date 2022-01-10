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В масштабном пожаре в многоэтажке в Нью-Йорке погибли 19 человек, среди них — дети

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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10 января, 02:53
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Мэр города назвал вероятную причину пожара
Пожарным удалось потушить пламя/Фото: twitter.com/Lloydphoto, коллаж: "Сегодня"
Пожарным удалось потушить пламя/Фото: twitter.com/Lloydphoto, коллаж: "Сегодня"

В Нью-Йорке произошел масштабный пожар в жилом доме. В результате инцидента погибли люди.

Об этом сообщает CNN.

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Детали

По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, жертвами пожара в Бронксе стали 19 человек. Девять из них — дети. В результате пожара 32 человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Кроме того, 63 человека получили ранения.

"Это ужасный, ужасный, мучительный момент для города Нью-Йорка, и последствия этого пожара действительно принесут в наш город просто боль и отчаяние", — сказал мэр города.

Для тушения пламени понадобилось около 200 сотрудников пожарной охраны Нью-Йорка. Пожар начался в двухуровневой квартире на 2-м и 3-м этажах здания. Сейчас огонь полностью потушили.

Причина пожара

Как сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, вероятно пожар произошел из-за обогревателя. Комиссар городской пожарной охраны Даниэль Нигро подтвердил это предположение. По его словам, начальники пожарной охраны на основании вещественных доказательств и рассказов жителей установили, что пожар начался через переносной электрический обогреватель в спальне квартиры.

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Пожар начался в двухуровневой квартире и впоследствии перекинулся на второй и третий этажи здания, однако дым распространился на каждый этаж. Дверь в квартиру была оставлена открытой, поэтому все жители сильно надышались дымом.

"Пожарные находили жертв на каждом этаже на лестничных клетках и выводили их с остановкой сердца и дыхания", — рассказал Даниэль Нигро.

Как сообщает издание Reuters, на месте происшествия фотограф видел, как спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию как минимум восьми людям перед зданием.

Что делать, если пожар застал вас в помещении?

  • Если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь на кровать, а скатитесь с нее на пол и ползком пробирайтесь к двери, но не открывайте их сразу;
  • осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони. Если дверь не горячая, то осторожно откройте ее и быстро выходите, а если дверь горячая – не открывайте, дым и пламя не дадут вам выйти;
  • плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма, и возвращайтесь ползком в глубину помещения;
  • присядьте, глубоко вдохните, раскройте или разбейте окно, высуньтесь и кричите "Помогите, пожар!";
  • если вы выбрались через дверь, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения, при этом обязательно закройте за собой все двери;
  • если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу, помните, что во время пожара запрещено пользоваться лифтом.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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