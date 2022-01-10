В масштабном пожаре в многоэтажке в Нью-Йорке погибли 19 человек, среди них — дети

Мэр города назвал вероятную причину пожара

Пожарным удалось потушить пламя/Фото: twitter.com/Lloydphoto, коллаж: "Сегодня"

В Нью-Йорке произошел масштабный пожар в жилом доме. В результате инцидента погибли люди.

Об этом сообщает CNN.

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Детали

По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, жертвами пожара в Бронксе стали 19 человек. Девять из них — дети. В результате пожара 32 человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Кроме того, 63 человека получили ранения.

"Это ужасный, ужасный, мучительный момент для города Нью-Йорка, и последствия этого пожара действительно принесут в наш город просто боль и отчаяние", — сказал мэр города.

Для тушения пламени понадобилось около 200 сотрудников пожарной охраны Нью-Йорка. Пожар начался в двухуровневой квартире на 2-м и 3-м этажах здания. Сейчас огонь полностью потушили.

Причина пожара

Как сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, вероятно пожар произошел из-за обогревателя. Комиссар городской пожарной охраны Даниэль Нигро подтвердил это предположение. По его словам, начальники пожарной охраны на основании вещественных доказательств и рассказов жителей установили, что пожар начался через переносной электрический обогреватель в спальне квартиры.

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Пожар начался в двухуровневой квартире и впоследствии перекинулся на второй и третий этажи здания, однако дым распространился на каждый этаж. Дверь в квартиру была оставлена открытой, поэтому все жители сильно надышались дымом.

"Пожарные находили жертв на каждом этаже на лестничных клетках и выводили их с остановкой сердца и дыхания", — рассказал Даниэль Нигро.

Как сообщает издание Reuters, на месте происшествия фотограф видел, как спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию как минимум восьми людям перед зданием.

Что делать, если пожар застал вас в помещении?

Если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь на кровать, а скатитесь с нее на пол и ползком пробирайтесь к двери, но не открывайте их сразу;

осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони. Если дверь не горячая, то осторожно откройте ее и быстро выходите, а если дверь горячая – не открывайте, дым и пламя не дадут вам выйти;

плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма, и возвращайтесь ползком в глубину помещения;

присядьте, глубоко вдохните, раскройте или разбейте окно, высуньтесь и кричите "Помогите, пожар!";

если вы выбрались через дверь, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения, при этом обязательно закройте за собой все двери;

если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу, помните, что во время пожара запрещено пользоваться лифтом.

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