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У масштабній пожежі в багатоповерхівці в Нью-Йорку загинули 19 осіб, серед них — діти

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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10 січня, 02:53
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Мер міста назвав ймовірну причину пожежі
Пожежникам вдалося загасити полум'я/Фото: twitter.com/Lloydphoto, колаж: "Сьогодні"
Пожежникам вдалося загасити полум'я/Фото: twitter.com/Lloydphoto, колаж: "Сьогодні"

У Нью-Йорку сталася масштабна пожежа в житловому будинку. Внаслідок інциденту загинули люди.

Про це повідомляє CNN.

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Деталі

За словами мера Нью-Йорка Еріка Адамса, жертвами пожежі в Бронксі стали 19 осіб. Дев'ять з них — діти. В результаті пожежі 32 людини були госпіталізовані у важкому стані. Крім того, 63 людини отримали поранення.

"Це жахливий, жахливий, болісний момент для міста Нью-Йорка, і наслідки цієї пожежі дійсно принесуть в наше місто просто біль і відчай", — сказав мер міста.

Для гасіння полум'я знадобилося близько 200 співробітників пожежної охорони Нью-Йорка. Пожежа почалася у дворівневій квартирі на 2-му і 3-му поверхах будівлі. Нині вогонь повністю загасили.

Причина пожежі

Як повідомив мер Нью-Йорка Ерік Адамс, ймовірно пожежа сталася через обігрівач. Комісар міської пожежної охорони Даніель Нігро підтвердив це припущення. За його словами, начальники пожежної охорони на підставі речових доказів і розповідей жителів встановили, що пожежа почалася через переносний електричний обігрівач в спальні квартири.

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Пожежа почалася у дворівневій квартирі та згодом перекинулася на другий і третій поверхи будівлі, однак дим поширився на кожен поверх. Двері у квартиру були залишені відкритими, тому всі жителі сильно надихалися димом.

"Пожежники знаходили жертв на кожному поверсі на сходових клітках і виводили їх із зупинкою серця і дихання", — розповів Даніель Нігро.

Як повідомляє видання Reuters, на місці події фотограф бачив, як рятувальники проводили серцево-легеневу реанімацію як мінімум восьми людям перед будівлею.

Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?

  • Якщо ви прокинулись від шуму пожежі й запаху диму, не сідайте на ліжку, а скотіться з нього на підлогу й поповзом дістаньтеся дверей, але не відчиняйте їх відразу;
  • обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте, дим та полум'я не дозволять вам вийти;
  • щільно закрийте двері, а всі щілини й отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше проникнення диму, та повертайтесь поповзом вглиб приміщення;
  • присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте чи розбийте вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть, пожежа!";
  • якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу з приміщення, обов'язково зачиніть за собою всі двері;
  • якщо ви у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогонь, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, скористайтеся пожежною драбиною, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтом.

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Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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