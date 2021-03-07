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В Миннеаполисе на мемориале Флойда застрелили мужчину: полиция просит о помощи

7 марта, 13:43

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Имя жертвы не разглашается

В Миннеаполисе (США) на том же перекрестке, где в прошлом году умер Джордж Флойд – районе, который стал мемориалом, застрелили мужчину.

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Об этом сообщает CNN.

В департаменте полиции Миннеаполиса сообщили, что между убитым мужчиной и подозреваемым возник словесный конфликт, в результате чего второй выстрелил.

Имя жертвы не разглашается. Полиция обратилась к общественности с просьбой помочь найти автомобиль преступника с огнестрельными повреждениями.

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Сейчас расследование продолжается.

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Напомним, что похороны Флойда состоялись 9 июня в городе Хьюстон. Торжественную церемонию прощания посетили сотни человек, в том числе и президент США Джо Байден.

После его смерти власти крупных американских городов — Хьюстона и Финикса — решили запретить полицейским применять удушающие захваты.

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США убийство расследование полиция стрельба
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