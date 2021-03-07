У Міннеаполісі на меморіалі Флойда застрелили чоловіка: поліція просить про допомогу

У Міннеаполісі (США) на тому ж перехресті, де минулого року помер Джордж Флойд – районі, який став меморіалом, застрелили чоловіка.

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Про це повідомляє CNN.

У департаменті поліції Міннеаполіса повідомили, що між убитим чоловіком і підозрюваним виник словесний конфлікт, в результаті чого другий вистрілив.

Ім'я жертви не розголошується. Поліція звернулася до громадськості з проханням допомогти знайти автомобіль злочинця з вогнепальними ушкодженнями.

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Наразі розслідування триває.

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Нагадаємо, що похорон Флойда відбулися 9 червня в місті Х'юстон. Урочисту церемонію прощання відвідали сотні осіб, в серед них був і президент США Джо Байден.

Після його смерті влада великих американських міст – Х'юстона і Фінікса – вирішила заборонити поліцейським застосовувати задушливі захоплення.

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