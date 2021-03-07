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В NASA назвали сроки высадки первой женщины на Луну

7 марта, 06:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Миссия Artemis задерживается из-за перерасхода средств

Американское космическое агентство NASA рассчитывает, что первой женщине удасться достичь Луны в течение ближайших десяти лет.

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Об этом рассказали представительницы NASA, передает CBS News.

По словам возглавляющей Центр космических полетов имени Маршалла Джоди Сингер, миссия "Артемида" (Artemis) создает ракету для запуска космонавтов на Луну. Для полета выберут девять мужчин и девять женщин.

В то же время реализация программы пока задерживается, поскольку произошел перерасход средств.

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Руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон добавила, что возвращение к изучению Луны позволит получить различные ценные сведения и привести ко множеству новых открытий.

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"Мы еще многое должны узнать. Мы все еще учимся на образцах, которые были получены во время программы Apollo", – отметила Блэквелл-Томпсон.

Напомним, в октябре 2020 года космическое агентство NASA подписало с семью странами соглашение по программе об освоении Луны "Артемида" (Artemis).

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NASA космос женщина Луна миссия
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