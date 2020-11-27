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В Неваде неизвестные открыли на улице стрельбу по прохожим: четверо ранены

27 ноября, 06:41

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Все пострадавшие госпитализированы

В американском штате Невада произошла стрельба, в результате которой один человек был убит, четыре получили ранения.

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Об этом передает CNN.

Неизвестные ездили на автомобиле по городу и вели беспорядочную стрельбу по людям без какого-либо явного мотива.

Стрелявших задержали, имена подозреваемых не разглашаются.

Все пострадавшие госпитализированы в больницу.

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Ранее во Франции около 40 неизвестных атаковали полицейский участок в коммуне Шампиньи-сюр-Марн – в восьми километрах к воcтоку от Парижа.

Ранее мы писали о том, что произошла стрельба в Харькове – мужчина стрелял в предпринимателя в центре города.

А в Киевской области женщина из-за проблем с коммуналкой напала на полицейского.

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США ранение полиция стрельба прохожие
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