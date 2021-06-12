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В Novavax заявили об эффективности своей вакцины против южноафриканского COVID-19

12 июня 2021 12:53

Виктория Барановская Виктория Барановская

Несмотря на то, что вакцина проходит несколько испытаний, она еще не получила разрешения на использование в какой-либо стране

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

В пятницу, 11 июня, в американской компании Novavax Inc заявили, что экспериментальная вакцина NVX-CoV2373 против COVID-19 показала иммунный ответ и защиту от южноафриканского штамма коронавируса.

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Об этом пишет Reuters.

Кроме того, еще одна вакцина от Novavax специально нацеленная на южноафриканский вариант (известный как бета), вызвала иммунный ответ и защиту. Осенью компания планирует проведение дальнейших клинических испытания.

Тестирование сыворотки крови тридцати участников промежуточного испытания, которые получили обе дозы NVX-CoV2373, выявило устойчивые реакции антител на исходную версию коронавируса, а также на вариант Alpha, впервые обнаруженный в Великобритании и США. А вот реакция на вариант Beta была немного меньше.

В компании заявили, что новые данные доступны на онлайн-сервере препринтов bioRxiv и отправлены на экспертную оценку.

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Отметим, что вакцина проходит несколько испытаний, но еще не получила разрешения на использование в какой-либо стране.

Ранее мы сообщали, что в США приняли решение выбросить минимум 60 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson, которые произвели на заводе Emergent BioSolutions в Балтиморе. Причиной стало ее загрязнение ключевым ингредиентом, который используют для производства AstraZeneca.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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