В Пентагоне назвали главную цель ракетных ударов РФ на западе Украины

Целью вражеских ракетных ударов по важным объектам инфраструктуры было помешать поставке военной помощи в Украину.
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга.
"Они (оккупанты. – Ред.) пытались поразить то, что, по нашему мнению, является критически важными инфраструктурными целями на западе (Украины. – Ред.), в том числе объекты электроснабжения, транспортные узлы и т. д. Мы рассматриваем это как их попытки подорвать возможности Украины по возобновлению своих сил", – сказал он.
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Кирби заверил, что, несмотря на такие удары, Соединенные Штаты сохраняют все возможности для поставки военной помощи, в том числе систем вооружений.
По его словам, США и другие западные страны имеют множество способов для транспортировки необходимой помощи в Украину.
Массированные ракетные обстрелы украинских городов
- В четырех городах Украины вечером 4 мая прогремели взрывы. Оккупанты нанесли удар по Днепру. Кроме этого, над Черкассами и Киевом были слышны взрывы, работала ПВО. В Запорожье тоже прогремели взрывы.
- Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Днепра — об этом сообщил мэр города Борис Филатов.
- А на Закарпатье оккупанты ударили ракетами с осколочно-фугасным наполнением. Такой тип оружия опасен не только для объектов, но и людей поблизости.
- Кроме того, в Броварском районе Киевской области силы ПВО сбили ракету оккупантов. Она упала в поле.