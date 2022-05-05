В Пентагоне назвали главную цель ракетных ударов РФ на западе Украины

Министерство обороны США каждый день поддерживает связь с украинской стороной

Джон Кирби прокомментировал массированные обстрелы Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Целью вражеских ракетных ударов по важным объектам инфраструктуры было помешать поставке военной помощи в Украину.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

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"Они (оккупанты. – Ред.) пытались поразить то, что, по нашему мнению, является критически важными инфраструктурными целями на западе (Украины. – Ред.), в том числе объекты электроснабжения, транспортные узлы и т. д. Мы рассматриваем это как их попытки подорвать возможности Украины по возобновлению своих сил", – сказал он.

Кирби заверил, что, несмотря на такие удары, Соединенные Штаты сохраняют все возможности для поставки военной помощи, в том числе систем вооружений.

По его словам, США и другие западные страны имеют множество способов для транспортировки необходимой помощи в Украину.

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Массированные ракетные обстрелы украинских городов