У Пентагоні назвали головну мету ракетних ударів РФ на заході України

Міністерство оборони США щодня підтримує зв'язок з українською стороною

Джон Кірбі прокоментував масовані обстріли України. Фото: колаж "Сьогодні"

Метою ворожих ракетних ударів по важливих об'єктах інфраструктури було завадити постачанню військової допомоги в Україну.

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.

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"Вони (окупанти. – Ред.) намагалися вразити те, що, на нашу думку, є критично важливими інфраструктурними цілями на заході (України. – Ред.), зокрема об'єкти електропостачання, транспортні вузли тощо. Ми розглядаємо це як їхні спроби підірвати можливості України щодо відновлення своїх сил", – сказав він.

Кірбі запевнив, що, незважаючи на такі удари, Сполучені Штати зберігають усі можливості для постачання військової допомоги, зокрема систем озброєнь.

За його словами, США та інші західні країни мають багато способів для транспортування необхідної допомоги в Україну.

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Масовані ракетні обстріли українських міст