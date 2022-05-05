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СЬОГОДНІ Світові новини США

У Пентагоні назвали головну мету ракетних ударів РФ на заході України

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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5 травня, 07:58
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Міністерство оборони США щодня підтримує зв'язок з українською стороною
Джон Кірбі прокоментував масовані обстріли України. Фото: колаж "Сьогодні"
Джон Кірбі прокоментував масовані обстріли України. Фото: колаж "Сьогодні"

Метою ворожих ракетних ударів по важливих об'єктах інфраструктури було завадити постачанню військової допомоги в Україну.

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.

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"Вони (окупанти. – Ред.) намагалися вразити те, що, на нашу думку, є критично важливими інфраструктурними цілями на заході (України. – Ред.), зокрема об'єкти електропостачання, транспортні вузли тощо. Ми розглядаємо це як їхні спроби підірвати можливості України щодо відновлення своїх сил", – сказав він.

Кірбі запевнив, що, незважаючи на такі удари, Сполучені Штати зберігають усі можливості для постачання військової допомоги, зокрема систем озброєнь.

За його словами, США та інші західні країни мають багато способів для транспортування необхідної допомоги в Україну.

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Масовані ракетні обстріли українських міст

  • У чотирьох містах України ввечері 4 травня прогриміли вибухи. Окупанти завдали удару по Дніпру. Крім цього, над Черкасами та Києвом було чутно вибухи, працювала ППО. У Запоріжжі теж пролунали вибухи.
  • Окупанти завдали ракетного удару пр центру Дніпра — про це повідомив мер міста Борис Філатов.
  • А на Закарпатті окупанти вдарили ракетами з уламково-фугасним наповненням. Такий тип зброї небезпечний не тільки для об'єктів, а й людей поблизу.
  • Крім того, у Броварському районі Київської області сили ППО збили ракету окупантів. Вона впала в полі.

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Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

Історія героя
Нескорені
Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraina Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
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