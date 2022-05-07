Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости США

В Пентагоне восхитились работой сил ПВО ВСУ: российские пилоты боятся летать

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 мая, 10:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С появлением западных артсистем украинские войска смогут вести подавляющий огонь по приближающимся российским подразделениям
Украинцы очень эффективны в своих средствах противовоздушной обороны
Украинцы очень эффективны в своих средствах противовоздушной обороны / Фото: Коллаж: Сегодня

Благодаря западным поставкам вооружений ВСУ смогли вести симметричные боевые действия и достичь успеха. Об этом заявил представитель Минобороны США Джон Кирби, сообщает пресс-служба ведомства.

"Что касается воздушной картины, то она меняется каждый день. И с точки зрения того, сколько самолето-вылетов совершают русские, мы видим, что украинцы очень эффективны в своих средствах противовоздушной обороны, очень ловкие в этом отношении , но тем не менее русские также имеют значительное прикрытие ПВО над Украиной, и они продолжают наносить как ракетные удары, так и фиксированные пилотируемые авиаудары по Украине", – отметил чиновник.

По его словам, в основном, авиаудары, которые наблюдаются, будь то ракетные удары или сброшенные с самолета, происходят в районе Донбасса и в Мариуполе.

Реклама

"Российские пилоты знают, что у украинцев есть эффективная противовоздушная оборона, и поэтому вы не увидите, чтобы они летали очень долго или очень часто в воздушном пространстве Украины. Они запускают свои миссии... заканчивают свои миссии в основном – обычно, в российском воздушном пространстве, но это очень спорно. И опять же, это настоящая заслуга того, насколько умны и эффективны украинцы в отношении своей ПВО", – рассказал он.

Какое оружие дадут Украине

На саммите на авиабазе Рамштайн в Германии, в котором участвовали более 40 министров обороны, было принято решение выделить Украине дополнительное вооружение.

Германия согласилась передать Украине зенитные самоходные установки "Гепард" (правда, в каком количестве, пока держится в секрете), Франция обеспечит Киев самоходными артиллерийскими установками CAESAR (по данным СМИ, Украина получит 12 гаубиц), а Великобритания отправит в нашу страну переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что вооружение, которое передаст Украине Запад, по своим характеристикам значительно превосходит аналоги, которые сегодня есть у ВСУ.

Реклама

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что на саммите в Германии принято стратегическое решение о переходе украинской армии на западные калибры и технику по стандартам НАТО.

Конгресс США впервые с 1941 года принял закон о ленд-лизе. Этот военный закон должен помочь Украине в отражении российского нашествия.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Діпломатичний фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 7 мая
1
Личный состав 25 100
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1122
Танки
5
ББМ 2713
ББМ
6
Артиллерия 509
Артиллерия
7
Средства ПВО 84
Средства ПВО
8
РСЗО 172
РСЗО
9
БПЛА 341
БПЛА
10
Корабли/катера 11
Корабли/катера
11
Транспорт 1934
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Студент, который рвался на фронт… Егор Кигитов - член сборной Украины по пулевой стрельбе, брат-близнец чемпиона Европы Глеба Кигитова. Студент второго курса Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного с первых дней войны пошел добровольцем на передовую. Был ранен, обгорел, но после недели в госпитале отказался оставаться в тылу и вернулся на фронт. Погиб, выполняя боевое задание.

История подвига
Непокоренные
Генерал-лейтенант Сергей Наев – командующий Объединенных сил ВСУ. За личное мужество, профессиональную организацию обороны и эффективное командование действиями личного состава и частями, ведущими боевые действия в важнейших направлениях, удостоен звания Герой Украины.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

35949.97

Bitcoin Cash (BCH)

273.73

Binance Coin (BNB)

379.07

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum Classic (ETC)

27.44

Litecoin (LTC)

96.16

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
36,59
36,09
40,65
31,37
37,84
36,04
42,63
32,31
39,56
37,68
42,53
31,98
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
32,84
-
-
-
33,59
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,04
40,65
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.86

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять