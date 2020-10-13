В работе Instagram произошел сбой

В понедельник в работе социальной сети Instagram наблюдается сбой в ряде стран мира, который фиксируется с вечера понедельника, 12 октября.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Наиболее часто о неполадках сообщают в США, Мексике, Израиле, Великобритании, Франции, Сингапуре.
Согласно данным сервиса, у большинства пользователей (около 60%) проблемы в работе "сторис", 37% заявляют о сбое в ленте.
В то же время сама соцсеть, а также компания Facebook, которой она принадлежит, пока ничего не сообщали о проблемах.
Напомним, в сентябре пользователи со всего мира сообщали о глобальном сбое в работе мессенджера Telegram.
Мы также сообщали, что после обновления Windows 10, пользователей пугают синие "экраны смерти", поскольку устанавливаемые патчи вызывают различные сбои и проблемы со звуком.
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