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В штате, где на выборах лидирует Байден, объявили пересчет голосов

6 ноября, 18:40

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Законодательство позволят властям Джорджии пересчитать голоса - разница между кандидатами слишком незначительна

Подсчет результатов голосования на выборах президента США в штате Джорджия подходит к концу, и госсекретарь штата Брэд Раффенспергер не исключил пересчет бюллетеней.

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Об этом, как сообщает The Washington Times, он заявил на пресс-конференции 6 ноября.

Такое решение объясняется слишком незначительной разницей в пользу демократа Джо Байдена, который набрал примерно на 1,6 тыс. больше голосов, чем его соперник-республиканец Дональд Трампа.

"Джорджия приближается к объявлению [победителя выборов – ред.]. После обработки около 5 миллионов голосов мы обнаружили перевес в несколько тысяч. Учитывая столь незначительную разницу, будет произведен пересчет", – сказал Раффенспергер.

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Он добавил, что подсчет продолжается в четырех округах штата – необработанными остаются чуть менее 5,5 тыс. бюллетеней.

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Согласно законодательству штата Джорджия, пересчет голосов допускается, если разница между лидирующими кандидатами составляет не более 0,5% от общего количества голосов.

Стоит отметить, что Джорджия является одним из колеблющихся штатов, победа в которых и определит следующего президента. После победы в этом штате от заветной цифры в 270 выборщиков, необходимых, чтобы стать президентом, Джо Байдена будет отделять лишь 1.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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