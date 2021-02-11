В США из-за гололеда столкнулись сотни автомобилей: фото, видео

Многие водители не могут выбраться из своих искореженных авто, трасса полностью заблокирована

В Соединенных Штатах, в Техасе произошло масштабное ДТП – столкнулись сотни машин. Погибли, по меньше мере, три человека.

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Об этом сообщает nbcdfw.com.

Массовая авария произошла к северу от города Форт-Уэрт. Причиной стал ледяной дождь, который за ночь превратил скоростную трассу в сплошной каток.

Масштабное ДТП в США. Источник: twitter.com/NBCDFW

Многие водители не могут выбраться из своих искореженных авто, трасса полностью заблокирована.

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Напомним, ранее в штате Вирджиния, США, столкнулись 63 автомобиля пострадали как минимум 35 человек. Полиция штата тогда заявила, что массовая авария произошла из-за тумана и льда.

Также сообщалось, что в американском штате Айова из-за гололедицы и снегопада произошла масштабная авария, в которой столкнулись 70 автомобилей.

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