Українська
$ 27,77
33,67
  1. Мировые новости
  2. США

В США из-за гололеда столкнулись сотни автомобилей: фото, видео

11 февраля, 18:16

Денис Беспалов Денис Беспалов

Многие водители не могут выбраться из своих искореженных авто, трасса полностью заблокирована

В Соединенных Штатах, в Техасе произошло масштабное ДТП – столкнулись сотни машин. Погибли, по меньше мере, три человека.

Реклама

Об этом сообщает nbcdfw.com.

Массовая авария произошла к северу от города Форт-Уэрт. Причиной стал ледяной дождь, который за ночь превратил скоростную трассу в сплошной каток.

Масштабное ДТП в США. Источник: twitter.com/NBCDFW

Многие водители не могут выбраться из своих искореженных авто, трасса полностью заблокирована.

В тренде
Подтасовки против протокола: почему эффективность вакцины Спутник V вызывает сомнения

Реклама

Напомним, ранее в штате Вирджиния, США, столкнулись 63 автомобиля пострадали как минимум 35 человек. Полиция штата тогда заявила, что массовая авария произошла из-за тумана и льда.

Также сообщалось, что в американском штате Айова из-за гололедицы и снегопада произошла масштабная авария, в которой столкнулись 70 автомобилей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП США техас
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США могут снять санкции с
США могут снять санкции с "Северного потока – 2": Байден сообщил Меркель об условииЭкономика
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостью
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостьюБизнес
"Заставим Россию платить": Байден объявил ультиматум КремлюСША
Эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинации
Эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинацииСША
Открытый гей впервые стал министром в США
Открытый гей впервые стал министром в СШАСША
На слушаниях в Сенате США показали новое видео штурма Капитолия
На слушаниях в Сенате США показали новое видео штурма КапитолияСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять