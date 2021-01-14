В США капитолии усиливают охрану из-за угрозы массовых протестов

Вокруг зданий капитолиев устанавливают ограждения, а кое-где даже заколачивают окна

Американские силовики усиливают охрану в зданиях капитолиев штатов, где заседают местные законодатели, на фоне предупреждений ФБР о возможности "вооруженных протестов" как минимум до 20 января – дня инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

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Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, в Джорджии, Миннесоте, Огайо, Орегоне, Вашингтоне и Висконсине задействуют силы национальной гвардии для обеспечения безопасности возле капитолиев.

В Аризоне, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании, Вирджинии и Вашингтоне вокруг зданий капитолиев устанавливают ограждения, а также вводят меры по контролю за возможными действиями толпы.

Кроме того, в столице Вирджинии Ричмонде объявлен режим чрезвычайной ситуации, там, ввиду ожидаемых демонстраций, будет закрыта площадь перед Капитолием. Здание Капитолия из-за запланированных протестных акций закрыли и в Юте.

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Законодатели штатов Флорида и Оклахома из-за вероятности возникновения протестов получили распоряжение работать в ближайшие выходные из дома. Сотрудники Капитолия Висконсина в свою очередь заколотили окна здания.

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Полиция Нью-Йорка приняла меры по "усилению безопасности внутри и вокруг Капитолия штата в Олбани" в преддверии инаугурации Байдена. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что в Капитолии активирован "повышенный уровень безопасности", также могут быть развернуты силы нацгвардии.

Напомним, ФБР получило предупреждение об "огромном восстании" сторонников Трампа. Протесты якобы планируются у законодательных собраний 50 американских штатов с 16 по 20 января, а у Капитолия в Вашингтоне — с 17 по 20 января.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал,как сторонники Трампа планировали штурм Капитолия.

Видео: Сегодня

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