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В США начались финальные испытания еще одной вакцины от COVID-19

28 декабря, 23:16

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Вакцина компании Novavax показала высокую эффективность на предыдущих этапах

Американская биотехнологическая компания Novavax заявила о начале третьего заключительного этапа исследования эффективности своей вакцины против коронавируса PREVENT-19 в США и Мексике.

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Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"В условиях, когда по всему миру бушует пандемия COVID-19, это испытание является важным шагом в создании глобального портфеля безопасных и эффективных вакцин для защиты населения мира", – подчеркнул президент Novavax Стэнли Эрк.

В компании отметили, что первые две фазы исследования вакцины Novavax продемонстрировали, что вакцина вызывает устойчивый иммунный ответ, вырабатывает высоконейтрализующие антитела против вируса и, как правило, хорошо переносится.

"Мы благодарим наших коллег и партнеров, которые продолжают работать с нами, чтобы в срочном порядке продвигать наши производственные процессы в промышленных масштабах, и мы благодарны за упорную работу и помощь со стороны Operation Warp Speed, FDA США и правительства Мексики", – также говорится в заявлении.

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В третьем этапе испытаний примут участие около 30 тысяч добровольцев, причем четверть их будут старше 65 лет.

Обещают, что вакцину можно будет хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию.

Напомним, производитель ранее одобренной для иммунизации жителей Европейского Союза вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech отложил доставку новый партий препарата в восемь стран ЕС из-за проблем на заводе в Бельгии, где ее производят.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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США вакцина испытания коронавирус
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