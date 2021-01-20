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В США назвали основную угрозу для украинцев

20 января, 06:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Соединенные Штаты пообещали помочь побороть коррупцию в Украине

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен считает, что одной из главных угроз для украинцев является коррупция, поэтому Соединенные Штаты должны помочь побороть ее.

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По словам Блинкена, в Украине существует нехватка институтов, передает "Голос Америки".

"Если угрозой извне является Россия, то внутренними угрозами являются коррупция, отсутствие институций, которые могут эффективно вести страну. И мы должны помочь украинцам с этим справиться", – сказал Блинкен.

По его словам, Украина достигла существенной разницы в способности противостоять агрессии России.

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"Я очень поддерживаю.. Обеспечение Украины оборонной помощью и программой по тренировки. Я считаю, это был успех.. Мы смогли эффективно тренировать и помогать ... И украинцы достигли существенной разницы в способности противостоять агрессии, России", – добавил Блинкен.

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Также мы писали, что Энтони Блинкен поддерживает предоставление Украине летального оборонного оружия.

Напомним, в 2017 году бывший заместитель государственного секретаря США Энтони Блинкен в своей статье, опубликованной в The New York Times, настоятельно призывал президента США Дональда Трампа предоставить Украине оружие на фоне беспрерывных боевых действий на Донбассе.

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США коррупция Украина
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