В США от COVID-19 умер избранный конгрессмен

Республиканцу от штата Луизиана был 41 год

В США от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер новоизбранный член Палаты представителей Конгресса США Люк Летлоу.

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Как сообщает Politico, Летлоу – республиканец от штата Луизиана. Ему был 41 год.

О том, что Летлоу заболел коронавирусом, стало известно 18 декабря. Тест на коронавирус показал положительный результат. Из-за осложнений его поместили в блок интенсивной терапии в Луизиане. Врачам не удалось спасти его жизнь.

Летлоу одержал победу в состоявшемся в Луизиане в начале этого месяца во втором туре выборов в нижнюю палату Конгресса США.

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К слову, это первый случай, когда от коронавируса умирает действующий или избранный член Конгресса США. Пока не известно, кто будет представлять Луизиану в нижней палате вместо Летлоу.

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